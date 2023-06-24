Eskişehir'de Asayiş Uygulaması: 34 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, bazı suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında üst aramalarında bir tabanca ve bu silaha ait 22 fişek ele geçirildi. Trafik ekiplerince 1324 araç kontrol edilirken, 290 sürücüye toplam 521 bin 269 lira idari ceza uygulandı.