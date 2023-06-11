Eskişehir'de Asayiş Uygulaması: 13 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında yapılan üst aramalarında 1 tabanca ve tabancaya ait 5 fişek ele geçirildi. Trafik ekiplerince 211 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye toplam 56 bin 882 lira idari ceza uygulandı.