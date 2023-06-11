Eskişehir'de Asayiş Uygulaması: 13 Kişi Gözaltına Alındı
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Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında yapılan üst aramalarında 1 tabanca ve tabancaya ait 5 fişek ele geçirildi. Trafik ekiplerince 211 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye toplam 56 bin 882 lira idari ceza uygulandı.
Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2 bin 957 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 1 tabanca ve tabancaya ait 5 fişek ele geçirildi.
Uygulamada, 87 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 8 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 211 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye toplam 56 bin 882 lira idari ceza uygulandı.