Eskişehir'de Asayiş Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş çalışması yapıldı.

Çalışmada, yarı otomatik silah, 4 tabanca, 48 fişek ve bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma doğrultusunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.