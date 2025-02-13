Eskişehir'de Asayiş Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen asayiş çalışmasında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda yarı otomatik silah, tabancalar, fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş çalışması yapıldı.
Çalışmada, yarı otomatik silah, 4 tabanca, 48 fişek ve bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Soruşturma doğrultusunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel