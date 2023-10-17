Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yaptı.

Ekiplerce bir araçta yapılan aramada, 1076 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Polis, kaçakçılık operasyonu düzenledi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Odunpazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinin bodrum katında arama yaptı.

Aramada, şüpheli F. K'ye ait 10 bin dal sarılmış sigara, 320 bin dal boş makaron, 128 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi ve 3 sigara sarma makinesi kompresörü ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılık ile mücadele" kanunu kapsamında işlem başlatıldı.