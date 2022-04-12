Eskişehir'de arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kıravdan Mahallesi Örenler mevkisindeki sit alanında iş makinesiyle kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

Kazı yapan iki zanlı "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Eskişehir'de arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Odunpazarı, Kaçak Kazı, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Haberler

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