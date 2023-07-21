Eskişehir'de Aranan Şahıslara Operasyon: 2 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalanırken, silah, bıçak, uyuşturucu madde gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Eskişehir'de aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalanırken, silah, bıçak, uyuşturucu madde gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kentteki bir aparta düzenlenen operasyonda B.E. ve S.T. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 3 adet mermi, 1 alüminyum folyo, 1 adet çakmak gazı ve gaza entegre edilmiş pürmüz, 1 adet hassas terazi, 3 adet bıçak, 5 adet uyuşturucu hap, 1,20 gram bonzai, 38 gram metamfetamin, 14 adet sentetik hap ve 5,78 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR