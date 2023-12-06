Eskişehir'de Aranan 94 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan 94 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında firari hükümlüler de bulunuyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda firari hükümlülerin de olduğu aranan 94 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "kasten öldürme", "kaçakçılık" ve "yağma" suçlarından birer, "uyuşturucu madde üretimi veya kullanımı" suçundan 5, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 13, "hırsızlık" suçundan 16 ve diğer suçlardan 54 olmak üzere 94 firari hükümlü ve şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.