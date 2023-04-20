Eskişehir'de aranan 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Odunpazarı, Tepebaşı ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, sorumluluk alanlarında "şantaj ve taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, basit yaralama" suçlarından aranan 6 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişiler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.