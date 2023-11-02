Eskişehir'de Aranan 55 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de yapılan jandarma denetimlerinde, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 55 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin arasında hapis cezası alanlar da bulunuyor.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 55 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca 25-31 Ekim'de teknolojik imkanlardan da istifade edilerek yapılan sorgulamalarda, 38'inin kesinleşmiş hapis cezası 1 yıldan az, 16'sının 1 ila 5 yıl arasında, birinin 5 ila 10 yıl arasında olan 55 firari hükümlü yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.