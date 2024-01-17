Eskişehir'de Aranan 42 Şüpheli Yakalandı
Eskişehir'de çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 42 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 40'ı 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranırken, bir kişi 5 ila 10 yıl arası, bir kişi ise 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranıyordu. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 42 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Ocak'ta icra edilen faaliyetlerde, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 40 kişi, 5 ila 10 yıl arası bir kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi.