Eskişehir'de Aranan 171 Şahıstan 42'si Tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda araması olan 171 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 42'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan araması olan 171 şahıstan 42'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince belirli tarihler arasında il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan araması olan toplam 171 şahıs yakalandı. Ekiplerce yakalanan ve adli mercilere sevk edilen 171 şahıstan 42'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR