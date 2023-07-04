Eskişehir'de Aranan 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.B, B.K, Ş.Ş, H.E, N.P, D.K, A.B, K.T, M.G, Ö.D, V.B, Ö.K, B.Z. ve Y.N.O. yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.