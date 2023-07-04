Eskişehir'de Aranan 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Eskişehir'de çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.B, B.K, Ş.Ş, H.E, N.P, D.K, A.B, K.T, M.G, Ö.D, V.B, Ö.K, B.Z. ve Y.N.O. yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan M.B, B.K, Ş.Ş, H.E, N.P, D.K, A.B, K.T, M.G, Ö.D, V.B, Ö.K, B.Z. ile Y.N.O'yu yakaladı.
Gözaltına alınan 14 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel