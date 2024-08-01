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Eskişehir'de araç lastik dükkanına girdi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç, lastik dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, dükkanın vitrininde bulunan jantlar devrildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç lastik dükkanına girdi.

Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Oto Sanayi mevkisinde T.K'nin kullandığı 06 DSR 865 plakalı otomobil, kavşakta M.C.H. yönetimindeki 26 NE 880 plakalı kamyona çarptı. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil kavşak bitişiğindeki lastik dükkanına savruldu.

Dükkanın vitrin bölümünden içeri giren otomobilin çarpmasıyla vitrin arkasında yer alan jantlar raflarıyla beraber devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında içeride bulunan lastik dükkanı çalışanı Niyazi Erşahin, içeride müşterilerinin olduğunu ancak kazada ciddi bir yaralanma bulunmadığını söyledi.

Erşahin, jant raflarının devrilmesiyle içerideki büro malzemelerinin dağıldığını, bir çalışanın hafif yaralanmayla olayı atlattığını belirtti.

Kaza sırasında dükkan içerisinde bulunan Semiha B. tedbir amaçlı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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