Eskişehir'de 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de 4 farklı araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan B.G, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kent genelinde bir ay içinde 4 ayrı araçta gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla çalışma başlatıldı.
Araçlardan mont, 2 şarj cihazı, bir miktar para, ses sistemi, kablosuz hoparlör ve şapka çaldığı belirlenen B.G, polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel