Eskişehir'de Ara Sokakta Motosiklet Hırsızlığı

Eskişehir'de bir kişi, keşif yaparak park halindeki motosikleti çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin sokağı kontrol ettiği ve ardından motosikleti çalarak kaçtığı görülüyor.