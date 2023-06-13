Eskişehir'de annesini öldürüp 3 komşunu yaraladığı iddia edilen sanık ile babasının yargılanması devam ediyor

Eskişehir'de annesini öldürüp 3 komşunu yaraladığı iddia edilen sanık ile babasının yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına 15 yaşındaki sanık İ.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İ.A'nın tutuklu yargılanan babası Erkan A. (42) ile öldürülen Serap Bor'un (35) avukatları ile yakınları ise salonda hazır bulundu.

Kapalı yapılan duruşmada, sanık ve tanıkların beyanları alındı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

Duruşma öncesinde, kentteki kadın platformu üyeleri Adliye Sarayı önünde Serap Bor'un ailesine destek için toplandı.

Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Serap Bor'un annesi Cennet Bor, "Dünyada tek bir şey için yaşıyorum, kızımın kanı yerde kalmasın. Ölene kadar onlara ceza versinler. Hayatta başka bir şey için çabalamıyorum. Tek dileğim onların ceza alması, başka bir şey istemiyorum. Kızım orada 15 sene çile çekti. Korkuyla yaşadı. Bizi tehdit ederek kızımı elinde tuttu. Bunu biliyoruz, hep de söylüyorum." diye konuştu.

Olay

19 Mayıs'ta, 15 yaşındaki İ.A. annesi Serap Bor'u Fevzi Çakmak Mahallesi Ertorun Sokağı'ndaki iki katlı evinin üst katında, Ayşe Altın (60), Türkan Çimen (50) ve Döndü Çayır'ı ise bu binanın yanındaki kapalı alanda pompalı tüfekle ateş ederek vurmuştu. Bor, olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan 3 kadın ise hastaneye kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.A'yı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınında suç aleti tüfekle olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve Serap A'nın bir yıl önce boşandığı eşi E.A'yı da başka adreste yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklanmıştı.

İddianameden

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.A. hakkında annesi Serap Bor'a karşı eyleminden dolayı "üstsoydan akrabayı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine olay tarihinde 15 yaşını tamamlamadığı için 12 yıldan 15 yıla kadar hapis, annesinin 3 komşusunu da pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, azmettirici olduğu öne sürülen babanın da bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.