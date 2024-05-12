Eskişehir Hava Şehitliği'nde Anneler Günü'nde duygusal anlar yaşandı

Eskişehir Hava Şehitliği'ne giden anneler, şehit olan oğullarının kabri başında dua etti.

Şehitliği ziyaret eden annelerden birisi olan Neriman Şengil, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un Anneler Günü özel davetine gitmeden önce şehit oğlunu ziyaret ettiğini belirtti. Şengil, şunları söyledi:

"Valimiz beni ve tüm şehit annelerini kahvaltıya çağırmış. Kahvaltıya gitmeden önce oğlumu ziyarete geldim, sonra oraya gideceğim. Bu anneler günü benim için ve tabii tüm anneler çok zor. Bir evladının olmaması da çok zor, ama evladım şehit olduğu için çok gururluyum ve mutluyum. Şehitlerimiz ölmez, vatanımız bölünmez."