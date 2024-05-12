Eskişehir Hava Şehitliği'nde Anneler Günü'nde duygusal anlar yaşandı
Eskişehir Hava Şehitliği'ne giden anneler, şehit olan oğullarının kabri başında dua etti. Annelerden birisi olan Neriman Şengil, Vali Hüseyin Aksoy'un Anneler Günü özel davetine gitmeden önce şehit oğlunu ziyaret ettiğini belirtti. Şengil, anneler gününün kendisi için ve tüm anneler için zor olduğunu söyleyerek, şehit olan evladıyla gurur duyduğunu ve şehitlerin ölmediğini vurguladı.
Eskişehir Hava Şehitliği'ne giden anneler, şehit olan oğullarının kabri başında dua etti.
Şehitliği ziyaret eden annelerden birisi olan Neriman Şengil, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un Anneler Günü özel davetine gitmeden önce şehit oğlunu ziyaret ettiğini belirtti. Şengil, şunları söyledi:
"Valimiz beni ve tüm şehit annelerini kahvaltıya çağırmış. Kahvaltıya gitmeden önce oğlumu ziyarete geldim, sonra oraya gideceğim. Bu anneler günü benim için ve tabii tüm anneler çok zor. Bir evladının olmaması da çok zor, ama evladım şehit olduğu için çok gururluyum ve mutluyum. Şehitlerimiz ölmez, vatanımız bölünmez."