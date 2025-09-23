Eskişehir'de Anne Ayı ve Yavrularının Yolda Geçişi Kamerada
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde bir sürücü, kara yolundan geçen anne ayı ve 2 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ayılar yolun karşısına geçerek ormanlık alana giriyor.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kara yolundan geçen anne ayı ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eskişehir-Mihalgazi kara yolu Hekimdağ mevkisinde kara yolundan geçen anne ayı ve yavrularını gören bir sürücü, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde anne ayı ve 2 yavrusunun yolun karşısına geçtikten sonra ormanlık alana girerek gözden kaybolması yer alıyor.
Kaynak: AA / Atilla Ünal - Güncel