Eskişehir'de Anne Ayı ve Yavrularının Yolda Geçişi Kamerada

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde bir sürücü, kara yolundan geçen anne ayı ve 2 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ayılar yolun karşısına geçerek ormanlık alana giriyor.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kara yolundan geçen anne ayı ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir-Mihalgazi kara yolu Hekimdağ mevkisinde kara yolundan geçen anne ayı ve yavrularını gören bir sürücü, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde anne ayı ve 2 yavrusunun yolun karşısına geçtikten sonra ormanlık alana girerek gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA / Atilla Ünal - Güncel
