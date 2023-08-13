Eskişehir'de Anız Yangını Ormana Sıçradı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan anız yangını, Orman Bölge Müdürlüğü'nün erken müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Gökbahçe Mahallesi Kümbet mevkisindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yanındaki ormana sıçradı. Gözetleme Kulesi görevlisi, yoğun dumanı görünce ekiplere haber verdi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel