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Eskişehir'de Aniden Bastıran Sağanak Yağış Yaşamı Olumsuz Etkiledi

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Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağış sonucunda bazı yolları su basarken, görüş mesafesinin kısıtlanmasıyla şehir merkezi bomboş kaldı. Yağış sonucunda Orhangazi Mahallesi Eskişehir-Kütahya karayolu su bastığı ve bazı araçların yollarına devam edemediği öğrenildi.

Aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Kuvvetli sağanak yağış sonucunda yolları su bastı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağış sonucunda bazı yolları su basarken, görüş mesafesinin kısıtlanmasıyla şehir merkezi bomboş kaldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'in sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru aniden bastıran sağanak yağış kent merkezindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonucunda Orhangazi Mahallesi Eskişehir-Kütahya karayolu su bastığı ve bazı araçların yollarına devam edemediği öğrenildi. Eskişehir'in yoğun olan caddelerinden olan İki Eylül'de ise aniden bastıran yağmur sonrası kimse kalmadı. Vatandaşlar ıslanmamak için koşarak dükkan girişlerine sığındı. Yağmurda kalan vatandaşlar ise saniyeler içerisinde sırılsıklam oldu. Yağmurun hızı karşısında şemsiyenin bile korunmaya yetmediği gözlemlenirken, bazı noktalarda büyük su birikintileri meydana geldi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Erten - Güncel

Orhangazi Eskişehir Güncel Haberler

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