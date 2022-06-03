Eskişehir'de anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi - Haberler

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Eskişehir'de anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

AA - Deniz Açık - Güncel
Eskişehir'de anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

Eskişehir'de 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Bisiklet Şenliği" gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Bisiklet Şenliği" gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesindeki Cemalettin Gökay Anaokulu ile Eskişehir Bisiklet Derneği (Velesbid) iş birliğiyle gerçekleştirilen şenlik öncesi öğrenciler bisikletleriyle okulun bahçesinde buluştu.

Öğretmenlerin ve Velesbid üyelerinin kask ve bisiklet kontrollerinin ardından yaklaşık 200 öğrenci ikişerli sırayla tura çıktı.

Yaklaşık 3 kilometrelik turda öğrencilere öğretmenler ve veliler eşlik etti. Velesbid üyeleri ise öğrencilere zorlandıkları bölgelerde yardımcı oldu.

Bisiklet turunun ardından okula dönen öğrencilere dondurma ve su ikram edildi.

AA / Deniz Açık - Güncel

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