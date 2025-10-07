Haberler

Eskişehir'de Anahtarı Üzerinde Bırakılan Otomobil Çalındı

Tepebaşı ilçesinde anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan 17 yaşındaki şüpheli, polis kovalamacası sonucu yakalandı. Araç sahibinin oğlu, olay anında otomobilin park halinde bulunduğunu belirtti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan şüpheli, polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde park halindeyken anahtarı üzerinde bırakılan 35 AG 3368 plakalı otomobil, U.G. (17) tarafından çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, aracı Dilektaşı Sokak'ta tespit etti. Kovalamaca sırasında ters yöne giren zanlı, polisin ekip aracına çarptı.

Kaza sonrası yakalanan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Araç sahibinin oğlu Melih Çakıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin kahvehane önünde park halindeyken çalındığını söyledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
