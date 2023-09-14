Eskişehir'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta bir telsiz ele geçirdi. Sürücü ve araç sahibine 22.863 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta bir telsiz ele geçirdi. Sürücü ve araç sahibine 22.863 TL cezai işlem uygulandı.

Dün Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen uygulama esnasında bir araçta bulunan O.Ç., M.P. ve K.Y. isimli şahıslardan; araç sürücüsü K.Y.' nin 0.65 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücü ve araç sahibine toplamda 22.863 TL cezai işlem uygulandı. Araçta, M.P. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan 1 telsiz ele geçirildi. Şahsın adli mercilere sevk edileceği açıklandı. - ESKİŞEHİR