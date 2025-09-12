Haberler

Eskişehir'de Alkollü Sürücü Yaya Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Eskişehir'de alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil yayalarla çarpıştı. Kaza sonucunda 52 yaşındaki Serpil Özkan hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

ESKİŞEHİR'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 3 yayadan Serpil Özkan (52) hayatını kaybetti, 2'si ise yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. V.E.'nin kontrolünü yitirdiği 03 AGM 789 plakalı otomobil refüje çarptı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar Serpil Özkan, Selin Ç. (21) ve Sude B.'ye (21) çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılardan Serpil Özkan ile Selin Ç., ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Sude B. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan Serpil Özkan, tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, Selin Ç.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından 0.61 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü V.E. gözaltına alındı. V.E., işlemleri için polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
