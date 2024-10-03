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Eskişehir'de Alkollü Sürücü Tıra Çarptı

Eskişehir'de Alkollü Sürücü Tıra Çarptı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Ihlamur Çiçeği Sokak'ta, Melik B. (30) idaresindeki 26 AEV 483 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki 26 NL 160 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Melik B, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücü, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel

Tepebaşı İtfaiye 3-sayfa Sağlık Güncel Kaza

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