Eskişehir'de Alkollü Sürücü İki Otomobile Çarptıktan Sonra Kaçtı

Eskişehir'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, iki otomobile çarptıktan sonra aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü iki otomobile çarptıktan sonra aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Dilek Caddesi üzerinde, iddiaya göre 26 AGG 189 plakalı otomobil, önünde seyreden bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden sürücü park halindeki bir otomobile daha çarptı. İddiaya göre maddi hasarın oluştuğu kazanın ardından, alkollü sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR