Eskişehir'de alkollü motosiklet sürücüsü tutuklandı

Eskişehir'de alkollü olarak kullandığı motosikletle kaza yapan ve yolcusu hayatını kaybeden Gökhan Demirkapı tutuklandı. Demirkapı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili alkollü motosiklet sürücüsü tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de alkollü olarak kullandığı motosikletiyle kaza yapan ve yolcusu Ezgi Nehir Uçarlı'nın hayatını kaybettiği olayda Gökhan Demirkapı, Taksirle Ölüme Neden Olmak suçundan tutuklandı. Demirkapı gazetecilerin 'Ezgi'yle yeni mi tanıştınız?' sorusunu yanıtsız bıraktı.

Dün gece, saat 02.00 sularında Tepebaşı ilçesi, Uluönder Mahallesi, İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda meydana gelen kazada Gökhan Demirkapı yönetimindeki 26 ZH 158 plakalı motosiklet ile sollama yaptığı esnada arkadaşı Ruşen Can idaresindeki 35 VAJ 77 plakalı motosiklete çarptı. Yaşanan kaza sonucunda 26 ZH 158 plakalı motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklenirken Gökhan Demirkapı'nın arkasında yolcu konumundaki 2005 doğumlu Ezgi Nehir Uçarlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

1.65 promil alkollü olduğu tespit edilen Gökhan Demirkapı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesin'deki tedavisinin ardından Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alındı. İfadesinde Ezgi Nehir Uçarlı ile dün akşam tanıştıklarını ve eve bırakmak için kaskı ile koruyucu ekipmanını verdiğini belirtti. İşlemlerinin ardından Demirkapı, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince görülen mahkemede Gökhan Demirkapı, sağlık kontrollerinin ardından Taksirle Ölüme Neden Olmak suçundan cezaevine gönderildi.

Gökhan Demirkapı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından gazetecilerin 'Ezgi Nehir Uçarlı'yı tanıyor musun?' sorusunu yanıtsız bıraktı.