Eskişehir'de alkollü mekanda çıkan kavgada öldürülen Doğukan Yener davası ertelendi

Eskişehir'de bir eğlence mekanında çıkan kavgada öldürülen Doğukan Yener'in davası, eksiklerin giderilmesi amacıyla 11 Ekim'e ertelendi. Tutuklu sanık ve mağdurun annesi duruşmaya katıldı.

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada Doğukan Yener'in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili görülen davanın 3'üncü celsesinde mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerinin giderilmesi amacıyla davayı 11 Ekim'e erteledi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Mertcan A. duruşma salonunda hazır edildi. Tutuksuz yargılanan Koray B., kavgada hayatını kaybeden Doğukan Yener'in annesi Suzan Yener ve taraf avukatlar da duruşmaya katıldı.

"Psikolojim bozuldu, uyuyamıyorum"

Mahkemede söz alan anne Suzan Yener, "Olay yaşanalı 15 ay oldu. Adalet yerini bulsun. Psikolojim bozuldu, uyuyamıyorum" dedi.

"Görüntüleri izlediğimde fark ettim arbedeyi"

Mahkemede kendini savunan tutuklu sanık Mertcan A. "Doğukan ile arbedemi hatırlamıyorum. Benim oraya gitme sebebim saldırı değil savunmaydı. Duruşma salonunda görüntüleri izlediğimde fark ettim arbedeyi. Ne oradakilerle ne de işletme sahipleriyle bir husumetim yok. Yumruğu öldürmek amacıyla atmadım" dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla davayı 11 Ekim'e erteledi.

Olay geçmişi

Yenibağlar Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde bulunan alkollü bir eğlence mekanında 4 Haziran 2022 günü sabah saat 05.30 sularında kavga çıktı. Kardeşi Batuhan Yener ve arkadaşları ile eğlence mekanına giden Doğukan Yener, işletmenin dışına taşan kavgada başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğukan Yener, 7 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 29 kişinin ifadesine başvurulurken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Mertcan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR