Eskişehir'de Alkollü Genç Apartman Penceresinden Düştü

Güncelleme:
Eskişehir'de alkollü olduğu belirtilen 23 yaşındaki Alican A., 8 katlı binanın 2. katındaki apartman dairesinin penceresinden düşerek kafenin tentesine landing yaptı. İlk müdahalesi tentenin üzerinde gerçekleştirilen Alican A., itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ESKİŞEHİR'de alkollü olduğu belirtilen Alican A. (23), 8 katlı binanın 2'nci katındaki apart dairenin penceresinden giriş kattaki kafenin tentesine düştü. İlk müdahalesi tentenin üzerinde yapılan Alican A., itfaiyeciler tarafından düştüğü yerden kurtarılıp, ardından hastaneye kaldırıldı.

Yenibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın 2'nci katında kalan Alican A.'nın, dengesini kaybedip odanın penceresinden, giriş kattaki kafenin tentesine düştüğü öne sürüldü. Olayı gören çevredekiler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri Alican A.'ya ilk müdahalesini tentenin üzerinde yaptı. İtfaiyeciler de yaralıyı tentenin üzerinden indirmek için çalışma yaptı. İtfaiye erlerinin tenteden indirdiği Alican A., ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Alican A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
