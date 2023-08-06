Eskişehir'de Alkol Tüketen ve Gürültü Yapan Şahıslar Halkı Rahatsız Ediyor

Eskişehir'de bir sitenin yakınlarında araç içinde oturarak alkol tüketen ve gürültü yapan şahıslar, bölge halkına rahatsızlık veriyor. Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarında iddiaya göre, araç içinde alkol tüketen kimliği belirsiz kişiler tarafından yüksek sesli müzik yayını yapılıp, silahla ateş edilerek çevreye rahatsızlık veriliyor. Söz konusu kişilerin, bölgede yaşayan vatandaşlara ait araçların üstüne çıkarak yüksek sesle konuştuğu da iddia edildi. Bölge halkı, yaşadıkları rahatsızlıktan dolayı akşam saatlerinde evlerin camlarını açamadıklarını ve sokağa çıkmakta tedirginlik yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Eskişehir'de bir sitenin yakınlarında araç içinde oturarak alkol tüketen ve gürültü yapan şahıslar, bölge halkına rahatsızlık veriyor.

Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarında iddiaya göre, araç içinde alkol tüketen kimliği belirsiz kişiler tarafından yüksek sesli müzik yayını yapılıp, silahla ateş edilerek çevreye rahatsızlık veriliyor. Söz konusu kişilerin, bölgede yaşayan vatandaşlara ait araçların üstüne çıkarak yüksek sesle konuştuğu da iddia edildi. Bölge halkı, yaşadıkları rahatsızlıktan dolayı akşam saatlerinde evlenin camlarını açamadıklarını ve sokağa çıkmakta tedirginlik yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. - ESKİŞEHİR