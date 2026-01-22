Yatağında ölü bulunan Eren'in ölüm nedeni araştırılıyor

ESKİŞEHİR'de içki içtikten sonra fenalaştığı için eve getirilen Eren Karakaya (28), ailesi tarafından yatağında ölü bulundu. Karakaya'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Goncalar Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi Eren Karakaya, saat 02.30 sıralarında arkadaşlarıyla evine 500 metre uzaklıktaki Güldeste Sokak'ta alkol aldıktan sonra yere yığıldı. Eren'in arkadaşları, babasına haber verdi. Baba Karakaya, Eren'i sokakta yattığı yerden kaldırıp eve getirdikten sonra yatağına yatırıp, odadan ayrıldı. Sabah saatlerinde Eren Karakaya'nın odasına giren ailesi, yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinde Eren Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi, yüz ve el bölgesinde yüzeysel kesiler olduğu tespit edildi. Eren Karakaya'nın şüpheli görülen ölümünü üzerine soruşturma başlatıldı. Karakaya'nın cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.