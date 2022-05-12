Eskişehir'de alacak kavgası cinayetinin sanığına müebbet hapis talebi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de alacaklı olduğu kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın müebbet hapsi istendi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim U, maktul Oğuz Akdoğan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanığı tehdit ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Mahmut A. ise duruşmaya gelmedi.

Mütalaasını veren savcı, İbrahim U'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, müşteki sanık Mahmut A'ya karşı "silahla kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından da 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ayrıca savcı, Mahmut A. hakkında ise sanık İbrahim U'ya karşı "silahla tehdit" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi üzerine mütalaaya karşı savunma için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

Geçen yıl kasım ayında Emek Mahallesi'nde alacak meselesinden çıkan kavgada İbrahim U'nun pompalı tüfekle vurduğu alacaklısı Oğuz Akdoğan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Tutuklanan İbrahim U. ile bu kişiyi tehdit ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Mahmut A. hakkında dava açılmıştı.