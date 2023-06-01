Eskişehir'de akrabalarını öldürenlerin olay günü silahlarıyla gittikleri ortaya çıktı

Eskişehir'de akrabalarını öldüren İsmail Akdemir ve oğulları Beytocan Akdemir ile Baran Akdemir'in olay günü kardeşlerin evine 2 tüfek ve 1 satırla gittikleri ortaya çıktı. İddianamede, olaydan 1 gün önce Beytocan Akdemir'in, Polat Gezgin'in aracında içki içip gezdiği, kendisini eve bırakmadıkları için yürüdüğü, bu sırada bekçiler tarafından durdurulduğu ve geceyi nezarette geçirdiği belirtildi. Baba ile 2 oğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

ESKİŞEHİR'de evlerini bastıkları akrabaları Volkan Şener (28) ile Polat Gezgin'i (21) öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanıp haklarında dava açılan İsmail Akdemir (50) ile oğulları Beytocan Akdemir (20) ve Baran Akdemir'in (22) olay günü kardeşlerin evine 2 tüfek ve 1 satırla gittikleri ortaya çıktı. Beytocan ve Baran kardeşler, mahkemedeki ifadelerinde öldürme kasıtlarının olmadığını öne sürdü.

Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail Akdemir, çocukları Beytocan ve Baran ile geçen yıl eylül ayında Yeşiltepe Mahallesi 8892'nci Sokak'taki akrabaları Volkan Şener ile Polat Gezgin'in evine gitti. Burada taraflar arasında kavga çıktı, baba ile oğulları pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Şener ile Gezgin hayatını kaybederken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.