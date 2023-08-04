Eskişehir'de Akaryakıt İstasyonu Çalışanını Öldüren Üvey Kardeş, Borcunu Ödemediği İçin Cinayet İşledi

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi, üvey kardeşi Caner Ç. tarafından öldürüldü. Cinayetin sebebi olarak Caner Ç.'nin annesine olan borcunu ödemediği belirtildi. Caner Ç., Ankara'ya gitmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de, akaryakıt istasyonu çalışanı Sezer Keklikçi'yi (35) öldüren üvey kardeşi Caner Ç.'nin (22) cinayeti, annesine olan borcunu ödemediği için işlediğini söylediği öğrenildi. Cinayetin ardından Ankara'ya gitmek üzereyken yakalanarak gözaltına alınan Caner Ç., Keklikçi'nin annesi Necla Ç. (55) ile üvey babası Necmi Ç., (66) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi, oturduğu mahallede tartıştığı kişiyle kavga etti. Sezer Keklikçi, kavga ettiği kişinin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Sezer Keklikçi'ye masaj yaptı. Keklikçi, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Keklikçi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin Sezer Keklikçi'nin üvey kardeşi Caner Ç. olduğunu tespit etti. Caner Ç., Ankara'ya gitmek üzereyken yakalandı. Caner Ç. ile annesi Necla Ç. ve babası Necmi Ç. de gözaltına alındı. Eskişehir'e bir yakınının düğüne gelen Caner Ç.'nin, üvey ağabeyi Sezer Keklikçi ile annesi Necla Ç.'ye olan borcunu ödemediği için tartıştığı, ardından da çıkan kavgada öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Caner Ç., Keklikçi'nin annesi Necla Ç. ile üvey babası Necmi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.