Eskişehir'de AK Parti Standına Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de, AK Parti İl Başkanlığı tarafından kurulan üye kayıt standına zarar verdiği iddia edilen 22 yaşındaki şüpheli M.B.K. gözaltına alındı. Olay, alışveriş merkezi önünde gerçekleşti.

Eskişehir'de, AK Parti İl Başkanlığı tarafından üye çalışması programı kapsamında kurulan standa zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AK Parti Eskişehir teşkilatı tarafından Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezi önüne kurulan üye kayıt ve bilgilendirme standına bir kişi tarafından zarar verildi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, stanttaki pankartları sökerek malzemeleri dağıtan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, standa zarar veren şüphelinin M.B.K. (22) olduğunu belirledi.

Polis tarafından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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