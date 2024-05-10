AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında annelerin yaşam haklarına dikkat çekti

Ak Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Anneler Günü öncesi yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelere dikkat çekildi.

Ünalır, Vilayet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Gazzeli annelerin çocuklarına verecek bir lokma ekmeği beklediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadının öldürüldüğünü aktaran Ünalır, şöyle konuştu:

"Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Gazze'deki her 5 kadından 4'ü aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın BM ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi 'Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz.' Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor."

Özlem Ünalır, annelerin İsrail'den ateşkes için adım beklediğini vurguladı.

Ak Parti'li kadınların Gazzeli anneler için dimdik ayakta olduğunu dile getiren Ünalır, şunları kaydetti:

"Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz: Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.