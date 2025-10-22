Haberler

Eskişehir'de Aile İçi Cinayet Davasında Yeni Gelişmeler

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, geçen yıl kızı ve torununu tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Osman Nuri K'nın duruşmasında, aile içindeki anlaşmazlıklara dair tanık ifadeleri alındı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, geçen sene kızı Merve Karabaş ile torunu Ata Alp Karabaş'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Osman Nuri K, öldürülen Merve Karabaş'ın eşi Ahmet Karabaş ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Osman Nuri K'nin eşi Hatice K. ve bacanağı Alaaddin Y. ise bulundukları kentten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyetinin söz verdiği Hatice K, 2024 yılı Mayıs ayında eşiyle yaşadığı problemlerden dolayı ayrılmak istediğini söyledi.

Kızı Merve Karabaş'la 13 yıldır görüşemediğini, 14 yaşındaki oğlunun da evden ayrıldığını anlatan Hatice K, şöyle konuştu:

"Adana'daki kız kardeşimin yanına gittim. Kızımla oğlum yanıma geldi. Kızım Merve bana, 'Eşim benden ayrılmak istiyor yanıma gel. Bana yoldaş olursun.' dedi. Eskişehir'e kızımın yanına geldikten bir hafta sonra sanık, damadım Ahmet'le kızımın önüne geçerek benimle görüşmek istediğini söylemiş. Bunu öğrenince olaydan bir gün önce kızımla adliyeye gittik. Sanık hakkında şikayetçi olduk. Sanığın kızımın adresini nereden bulduğunu bilmiyorum."

Hatice K, olay günü çöp atmak için kızının evinden dışarı çıktığını dile getirerek, "Apartmandan çıktığımda sanığı görmedim. Onunla tartışmam olmadı. Silah sesi duymadım. Döndüğümde torunum yerde yatıyordu. Çocuk kaçarken arkasından ateş etti. Kızım da araç içinde yatıyordu. Sanık elimden telefonu aldı, polisi aramamı engelledi. En ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Osman Nuri K'nin bacanağı Alaaddin Y. ise sanıkla Hatice K. arasında ailevi sıkıntılar bulunduğunu ifade etti.

Adresi nereden ve nasıl bulduğunu hatırlamadığını öne sürdü

Eşi Hatice K. ile tanığın beyanları sorulan sanık Osman Nuri K, kendisini kötü hissettiğini söyledi ancak mahkeme başkanı sanığın yerine oturmasına izin vermedi.

Mahkeme başkanı sanığa, cep telefonundaki inceleme sonucu elde edilen kızı Merve Karabaş'a ait adresi nereden bulduğunu sordu.

Sanık Osman Nuri K, fotoğraftaki kağıtta yer alan kızının adresini nereden ve nasıl bulduğunu hatırlamadığını öne sürdü.

Aynı yazı, SEGBİS kamerasına yaklaştırılarak Hatice K'ye soruldu. Okuma ve yazmasının olduğunu söyleyen Hatice K. de yazının kendisine ait olmadığını ifade etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

"Takdiri indirim sebeplerinin uygulanmaması için elimizden geleni yapacağız"

Ahmet Karabaş'ın avukatı Hediye Gökçe Baykal, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmada sanıktan daha çok katılanların beyanlarının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Yargılama başladığından beri sanığın tek başına hareket etmediğini, kızının adresini tek başına bulamayacağını iddia ettiklerini dile getiren Baykal, "Kaldı ki kendi beyanları da adresi bulma yönünde çok tutarlı değil. Sanık internetten bulduğunu söylüyor. Yalnız ona yazılmış ve verilmiş bir adresten bahsediyoruz. Müvekkilimin söylediği kadarıyla kendisi adresi bilmiyordu, bulamıyordu. Birisinin ona yardım ettiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Baykal, anneye yönelik şüphelerinin olduğunu, bu anlamda HTS kayıtlarının inceleneceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zaten katılan annenin beyanları birbiriyle tutarsız. Olayda çok yakında olmasına rağmen görmediğini söylüyor. 'Silah sesini duymadım.' diyor. Silah sesi kuvvetli bir ses, duymaması mümkün değil. O anlamda bir şeyleri gizlediğinden açıkçası şüpheleniyoruz. Sanığın korkutma amaçlı değil öldürme amaçlı hareket ettiğini açıkça gördük. Tüm ifadelerden de anlamış olduk. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılması istiyoruz. Zaten haksız tahrik hiçbir şekilde yok. Takdiri indirim sebeplerinin uygulanmaması için elimizden geleni yapacağız."

Olay

Osmaniye'den kente gelen Osman Nuri K, 13 Haziran 2024'te, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için otomobiline binen kızı Merve Karabaş'ı (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Ata Alp Karabaş'ı (7) tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından yakalanan Osman Nuri K, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
