Eskişehir'de Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Eskişehir-Bursa kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Özcan S., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eskişehir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Özcan S. idaresindeki 42 BB 043 plakalı otomobil, Eskişehir- Bursa kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Ağır yaralanan Özcan S, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel