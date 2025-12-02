Eskişehir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Özcan S. idaresindeki 42 BB 043 plakalı otomobil, Eskişehir- Bursa kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ağır yaralanan Özcan S, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.