Eskişehir'de ablasının 7 günlük torununu kaçıran kadın, Konya'da gözaltına alındı

Mardin'de yaşayan H.A. (44), Eskişehir'deki ablası N.A'yı ziyarete gitti. Ablasının evinde yaklaşık bir hafta kalan H.A, dün gece saatlerinde aynı evde yaşayan gelin E.A'nın bebeğini alıp evden ayrıldı. Bebeğin kaçırıldığını fark eden aile durumu polise bildirdi. Şüpheli kadın Konya'da gözaltına alındı ve bebeğin sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüpheli, psikolojisinin bozuk olduğunu ve Mardin'e kaçmaya çalıştığını ifade etti. Zanlı adli kontrolle serbest bırakılırken, bebeğin ailesine teslim edildi.