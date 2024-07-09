Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Abartı Egzoz Denetimi: 19 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı mevkinde abartı egzozlu taşıtlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 19 araç sürücüsüne abartı egzoz kullanmaktan dolayı para cezası kesildi. Bir sürücü ise polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı ve ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücünün motoru Emniyet tarafından bağlandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından abartı egzozlu taşıtlara yönelik Atatürk Bulvarı mevkinde denetim yapıldı.

Ekipler, rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte abart egzoz kullandığı tespit edilen 19 abartı egzozlu araç ve sürücülere para cezası uyguladı.

Çalışmalarda polis ihtarına uymayan bir motor sürücüsü kaçmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından yakalandı.

Denetim sırasında gerekli tedbirleri almadığı için polis tarafından durdurulmak istenen sürücü, kaçmaya çalıştı.

Sürücü, yaptığı manevralarla polis ekiplerinden sıyrılmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ehliyetsiz trafiğe çıktığı anlaşılan sürücünün motoru Emniyet tarafından bağlanırken, 15 bin 863 lira para cezası kesildi.

Ceza yazılmaması için kaçmaya çalıştığını belirten 24 yaşındaki araç sürücüsü Fahrettin Erten, yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Bulvarı Eskişehir Güvenlik Ceza Trafik Spor Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Diyarbakır Valisi Ömer Murat Zorluoğlu nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli? İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu? YKS sonuçları açıklandı mı (TYT- AYT- YDT)?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title