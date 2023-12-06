Eskişehir'de Abart Egzoz Kullanan Sürücülere Cezai İşlem

Eskişehir'de çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran abart egzoz kullanan 10 sürücüye para cezası uygulandı. Ayrıca, yasak yerlerde duraklama ve park ihlali yapan sürücülere de cezai işlem yapıldı.

Eskişehir'de çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte "abart egzoz" kullandığı tespit edilen 10 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 28 Ekim-5 Aralık tarihlerinde abart egzozlu araç ve sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde 10 araç sürücüsüne "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" nedeniyle toplam 40 bin 640 lira para cezası kesildi.

70 sürücüye yasak yerlerde duraklamaktan 30 bin 520 lira, 830 sürücüye ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yaptıkları gerekçesiyle 412 bin 20 lira cezai işlem yapıldı.

Ayrıca, 4-5 Aralık'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 37 trafik kazası ihbarına gidildi.

1264 araç kontrol edildi ve 184 sürücüye alkol testi yapıldı. 28 araç trafikten menedildi.