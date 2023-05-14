Eskişehir'de 87 yaşındaki yatalak hasta sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullandı
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Eskişehir'de 87 yaşındaki yatalak hasta 112 Acil Servis sağlık ekiplerinin yardımıyla getirildiği okulda oyunu verdi.
Eskişehir'de 87 yaşındaki yatalak hasta 112 Acil Servis sağlık ekiplerinin yardımıyla getirildiği okulda oyunu verdi.
Şirintepe Mahallesi'nde rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Mustafa Uzun'un yakınları, oy kullanabilmesi için 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.
Ekiplerce evinden sedye ile alınan 87 yaşındaki Uzun, ambulansa taşındı.
Ahmet Sezer İlköğretim Okulu'na getirilen Mustafa Uzun, oyunu 1293 numaralı sandıkta kullandı.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel