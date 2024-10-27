Eskişehir'de 75 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

ESKİŞEHİR'de bir hafif ticari araçta, 75 bin adet kaçak sigara ile 140 bin sigara filtresi ele geçirildi. Boş filtrelerin içi dolu gibi ambalajlanıp, kutularının içine ağırlık yapması için taş koyulduğu tespit edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi' için yapılan çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta 75 bin adet kaçak sigara ile 140 bin sigara filtresi ele geçirdi. Filtrelerin, satın alan kişileri aldatmak amacıyla içi doldurulmuş makaron gibi ambalajlandığı, ağırlık yapması için de kutu içlerine taş yerleştirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücüye, para cezası uygulandı.