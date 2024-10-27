Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 75 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir'de 75 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yapılan operasyonda bir hafif ticari araçta 75 bin adet kaçak sigara ve 140 bin sigara filtresi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR'de bir hafif ticari araçta, 75 bin adet kaçak sigara ile 140 bin sigara filtresi ele geçirildi. Boş filtrelerin içi dolu gibi ambalajlanıp, kutularının içine ağırlık yapması için taş koyulduğu tespit edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi' için yapılan çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta 75 bin adet kaçak sigara ile 140 bin sigara filtresi ele geçirdi. Filtrelerin, satın alan kişileri aldatmak amacıyla içi doldurulmuş makaron gibi ambalajlandığı, ağırlık yapması için de kutu içlerine taş yerleştirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücüye, para cezası uygulandı.

Haber: Sarp DEMİRHAN-Kamera: ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Eskişehir Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

 İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı 'iptal' kararından vazgeçti

Terör saldırısının ardından aldığı "iptal" kararından vazgeçti
Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış

Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
S SPORT CANLI İZLE | INTER- JUVENTUS maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport izle! Inter- Juventus maçı ne zaman? Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? West Ham United - Manchester United maçı kaç kaç bitti? West ham United - Manchester United maç özeti! Arsenal- Liverpool maçında Kerem yok mu? Kerem oynamayacak mı? Arsenal- Liverpool 11'ler! SON DAKİKA: 27 Ekim Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem raporları! Avrupa- Türkiye saat farkı kaç? Türkiye kış saati uygulamasına geçmeyecek mi? Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi? FENERBAHÇE- BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Bodrum FK maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ŞİFRESİZ İZLE! Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti! Beşiktaş Genel Kurulu'nda ne oldu? Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga mı çıktı? ARSENAL- LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE! Arsenal- Liverpool maçı ŞİFRESİZ Mİ, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.