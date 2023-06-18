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Eskişehir'de 700 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Eskişehir'de 700 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Eskişehir'de bekçiler tarafından yakalanan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eskişehir'de bekçiler tarafından yakalanan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafında aranan şahısların yakalanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde bekçi ekipleri tarafından yakalanan M.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0,21 gram metamfetamin ve 700 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

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