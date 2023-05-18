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Eskişehir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 yabancı uyruklu ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 yabancı uyruklu ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

Yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yurda kaçak yollardan geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli bir kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Evini düzensiz göçmenlere kiralayan bir kişiye ise "göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı Göçmen Güncel Haberler

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