Eskişehir'de 7,5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Eskişehir'de yapılan bir operasyonda, piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan 960 kilogram kaçak tütün ve 6 milyon 900 bin boş makaron ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alınarak kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlemler başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de, arama yapılan TIR'da piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan kaçak tütün ve boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dün durdurdukları TIR ile dorsesinde arama yaptı. Piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan kaçak 960 kilogram sahte bandrollü tütün ile 6 milyon 900 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR'ın şoförü M.A. hakkında 5607 Sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
