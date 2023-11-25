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Eskişehir'de 63 Bin Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 63 bin 518 adet sentetik ecza hap ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı.