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Eskişehir'de 6 oto hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de geçmiş tarihlerde gerçekleşen 6 otomobil hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri M.K. ve H.Y. isimli şüphelileri yakaladı. Şahıslar adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.

Eskişehir'de gerçekleşen 6 oto hırsızlığı olaylarına yönelik başlattığı çalışmalar neticesinde polis ekipleri iki şüpheliyi yakaladı.

Eskişehir'de geçmiş tarihlerde gerçekleşen 6 otomobil hırsızlık olaylarına yönelik Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde bahse konu hırsızlıklarla alakalı, M.K. ve H.Y. isimli şahıslar yakalandı. Adli mercilere sevk edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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