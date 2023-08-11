Eskişehir'de 6 oto hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Eskişehir'de geçmiş tarihlerde gerçekleşen 6 otomobil hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri M.K. ve H.Y. isimli şüphelileri yakaladı. Şahıslar adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.