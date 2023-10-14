Eskişehir'de 6 dolandırıcılık şüphelisi ile 5 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur Uygulaması" kapsamında çalışma yapıldı.

Denetimlerde, 811 kişinin bilgileri kontrol edilerek, "dolandırıcılık" suçundan aranan 6 şüpheli ile Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet"ten toplam 51 bin 340 lira ceza tutanağı düzenlenerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, dolandırıcılık şüphelileri ise adliyeye sevk edildi.