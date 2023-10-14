Eskişehir'de 6 dolandırıcılık şüphelisi ile 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur Uygulaması" kapsamında çalışma yapıldı.
Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur Uygulaması" kapsamında çalışma yapıldı.
Denetimlerde, 811 kişinin bilgileri kontrol edilerek, "dolandırıcılık" suçundan aranan 6 şüpheli ile Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet"ten toplam 51 bin 340 lira ceza tutanağı düzenlenerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, dolandırıcılık şüphelileri ise adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel